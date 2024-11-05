MUCİZE LEZZETLER
Greyfurtlu smoothie tarifi | Mucize Lezzetler
Sabahları kahvaltı öncesinde atom etkisi yaratacak greyfurtlu smoothie ile sağlıklı bir güne günaydın demek ister misiniz? (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Amerikan mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 2 adet greyfurt
- 2 adet kurutulmuş kayısı
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı bal
- 10 dal maydanoz
Üzeri için;
- Taze nane
Tarif:
- Greyfurtları yıkayıp kabuklarını soyun.
- Maydanozları ise sadece yıkayın.
- Arçelik Skylight® Blender’ in içine greyfurt, kurutulmuş kayısı, yoğurt, süt, bal ve maydanozu ekleyip iyice karıştırın.
- Greyfurtlu smoothieniz hazır.
- Üzerini taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz
Afiyet Olsun!
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