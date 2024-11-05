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MUCİZE LEZZETLER

Greyfurtlu smoothie tarifi | Mucize Lezzetler 

Sabahları kahvaltı öncesinde atom etkisi yaratacak greyfurtlu smoothie ile sağlıklı bir güne günaydın demek ister misiniz? (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Amerikan mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 2 adet greyfurt
  • 2 adet kurutulmuş kayısı
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 10 dal maydanoz

Üzeri için;

  • Taze nane

Tarif:

  1. Greyfurtları yıkayıp kabuklarını soyun.
  2. Maydanozları ise sadece yıkayın.
  3. Arçelik Skylight® Blender’ in içine greyfurt, kurutulmuş kayısı, yoğurt, süt, bal ve maydanozu ekleyip iyice karıştırın.
  4. Greyfurtlu smoothieniz hazır.
  5. Üzerini taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz

Afiyet Olsun!

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