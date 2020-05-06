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Haberler >Video >Yaşam >Life Style>Gökçe Akyıldız uzun bir aradan sonra konuştu! Bakın hangi dizileri reddetmiş?
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Gökçe Akyıldız uzun bir aradan sonra konuştu! Bakın hangi dizileri reddetmiş?

Kırgın Çiçekler dizisindeki Songül karakteri ile milyonlarca kitleye ulaşan Gökçe Akyıldız’ın şimdilerde ne yaptığı takipçileri tarafından merak ediliyordu. Pandemi sürecini eşi ve çocuğu ile evde geçiren başarılı oyuncu hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na konuk oldu. Hakkında merak edilen birçok soruyu yanıtlayan Gökçe Akyıldız, hangi dizilerden teklif aldığını ve neden reddettiğini açıkladı. İşte o sözleri…
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