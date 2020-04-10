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Göç eden pelikanlar Manyas Kuş Cenneti'nde görüntülendi

Her yıl ilkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya göç eden binlerce ak pelikan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz, Uluabat Gölü ve Balıkesir sınırlarındaki Manyas Kuş Cenneti'nde mola veriyor. Korona virüs sebebiyle balıkçılar dışarıya çıkamayınca Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, tedbirlerini alıp Manyas Kuş Cenneti'nde mola veren yüzlerce ak pelikanı görüntüledi. Ak pelikanların Afrika'dan kuzeye olan yolculukları bu yıl da baharla birlikte başladı.
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