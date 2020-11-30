MUCİZE LEZZETLER
Gnocchi | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Gnocchi var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
Hamuru için;
- 3 adet orta boy patates
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı toz parmesan peyniri
- 2 su bardağı semolina (irmik unu)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
- Bir tutam rendelenmiş muskat cevizi
Domates sosu için;
- 3 adet orta boy domates
- 1 adet kuru soğan
- 4-5 yaprak fesleğen
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 6 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için;
- Toz parmesan peyniri
- Taze fesleğen yaprakları
Tarif:
- Patatesleri bol suda yıkayın ve kabuğunu soymadan Arçelik Ankastre Ocak'a aldığınız derin bir tencerede üzerini geçecek kadar su koyup yumuşayana kadar haşlayın.
- Pişen patateslerin kabuğunu soyup Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alıp patates eziciyle ezin ve soğumaya bırakın.
- Soğuduktan sonra patateslerin üzerine; yumurta, toz parmesan peyniri, irmik unu, tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve rendelenmiş muskat cevizini
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde yumuşak bir hamur haline gelene kadar yoğurun.
- Hazırladığınız hamuru unladığınız tezgaha alın ve elinizle bir parça koparıp ince şerit haline getirin.
- Şeritlerden de küp şeklinde küçük parçalar bölü Büyük kesmemeye dikkat edin, haşlanacakları için biraz şişecekler.
- Kestiğiniz parçaları hafif bir şekilde unlayıp çatalın arka yüzeyinde döndürerek şekil verin.
- Bir tabağa birbirlerine yapışmayacak şekilde dizin.
- Domates sosu hazırlamak için; kabuğunu soyduğunuz domates, kuru soğan, fesleğen yaprakları, tuz, taze çekilmiş tane karabiber kattığınız malzemeleri Arçelik Resital Doğrayıcı'da püre haline gelene kadar çektirin.
- Arçelik Ankastre Ocak'a hazırladığınız sosu ve zeytinyağını döküp pişirmeye başlayın. Kısık ateşte koyu bir kıvam alana kadar kaynatın.
- Patates hamurundan hazırladığınız niyokkileri,Arçelik Ankastre Ocak'ta derin bir tencerede kaynattığınız suda 8 dakika kadar haşlayın.
- Suyunu süzdürdüğünüz niyokkileri, kaynamakta olan sos tenceresine alın.
- Sosuyla özleşen niyokkileri servis tabağına paylaştırın.
- Toz parmesan peyniri ve fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis edin.
- Afiyet olsun!
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