Genç fidanlar güneş alsın diye metrelerce yükseklikte ağaç buduyorlar

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki budama işçileri, Kazdağları'nın 800 metre rakımlı Koçero mevkisinde, 30-40 metre uzunluğundaki ağaçlarda çalışıyor.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gürgendağ İşetme Şefliği sorumluluk sahasında görevli budama işçileri, çam ağaçlarına tırmanmadan önce "ayakman" olarak bilinen çivili paletleri ayaklarına geçiriyor.

Çivi şeklinde sivri demirlerle kaplı halatı bellerine kancayla bağlayıp başlarına baret de takan işçiler, motorlu testerelerini omuzlarına asarak mesaiye başlıyor.

Genç fidanların güneş görmesi için metrelerce uzunluktaki çam ağaçlarına adeta sincap çevikliğiyle tırmanarak dalları budayan işçiler, kendilerini "ormanın kuaförleri" diye nitelendiriyor.

İşçilerden Cengiz Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, günde ortalama 20 ağacı budadıklarını söyledi.

Ağaca çıkmadan önce iş güvenliği önlemlerini aldıklarını belirten Şentürk; "Yerde çalışmaktansa havada çalışmak benim için daha iyi. Yükseklik korkunuz yoksa bu işi yaparsınız ama korkunuz varsa yapamazsınız. Daha önce balta ile yapıyorduk bu işi, biraz zorlanıyorduk ama şu anda testerelerle zorlanmıyoruz." dedi.

Şentürk, isteyen herkese bu işi öğretebileceklerini dile getirdi. Rahim Çetin de önceleri zorlandığını ancak alıştıktan sonra ağaca rahatlıkla çıktığını ifade etti.