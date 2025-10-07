MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerVideo Ne Oluyor Haber Freni arızalanan kamyonun 15 araca çarpması güvenlik kamerasında
HABER

Freni arızalanan kamyonun 15 araca çarpması güvenlik kamerasında

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyonun kırmızı ışıkta ve yol kenarında bekleyen 15 araca çarptığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Paşaköşkü Mahallesi'nde 2 Ekim Perşembe günü M.M. idaresindeki freni arızalanan 44 AGC 632 plakalı kamyon kırmızı ışıkta ve yol kenarında bulunan 15 araca çarpmıştı.

Çarpma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, freni arızalanan kamyonun kontrolden çıkarak araçlara çarpması ve çevredekilerin yaralılara müdahalesi yer alıyor. 

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
hürriyet_tv
Topkapı Sarayı’nın dünyaca ünlü saat koleksiyonu gün yüzüne çıkıyor
hürriyet_tv
Marmaris'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
hürriyet_tv
Sıfır kilometre motosiklet aldı, başına gelmeyen kalmadı
hürriyet_tv
Prof. Dr. Üşümezsoy: 7.8'lik deprem için 400 km gerekir, Marmara Denizi ise 150 km
hürriyet_tv
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli
hürriyet_tv
Ali Yerlikaya cezaları tek tek duyurdu: Ehliyet iptali, 200 bin lira ceza, psikiyatri...

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler