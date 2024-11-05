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MUCİZE LEZZETLER

Fransız usulü patates kızartması tarifi | Mucize Lezzetler 

Çıtır çıtır yiyebileceğiniz nefis bir tarif ile karşınızdayız! (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Fritöz

Mutfak: Fransız mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 2 adet büyük patates
  • Büyük bir kase soğuk su

Sunum için;

  • Hardal
  • Mayonez

Tarif:

  1. Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun.
  2. Ardından patatesleri incecik çubuklar halinde doğrayın.
  3. Büyük cam bir kasenin içine soğuk su ilave edin ve doğradığınız patatesleri içine ilave edip 30 dakika bekletin.
  4. Beklettiğiniz patatesleri, nişastası gidene kadar yıkayıp süzün ve iyice kurulayın.
  5. Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz’ ün haznesine patatesleri ekleyip üzerini hafif yağlayın.
  6. Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz’ ü patates kızartma programında 20 dakikaya ayarlayın.
  7. Fransız usulü patates kızartmanız hazır.
  8. Patateslerinizi hardal ve mayonez eşliğinde servis edebilirsiniz.
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