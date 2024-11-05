MUCİZE LEZZETLER
Fransız usulü patates kızartması tarifi | Mucize Lezzetler
Çıtır çıtır yiyebileceğiniz nefis bir tarif ile karşınızdayız! (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Fritöz
Mutfak: Fransız mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 2 adet büyük patates
- Büyük bir kase soğuk su
Sunum için;
- Hardal
- Mayonez
Tarif:
- Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun.
- Ardından patatesleri incecik çubuklar halinde doğrayın.
- Büyük cam bir kasenin içine soğuk su ilave edin ve doğradığınız patatesleri içine ilave edip 30 dakika bekletin.
- Beklettiğiniz patatesleri, nişastası gidene kadar yıkayıp süzün ve iyice kurulayın.
- Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz’ ün haznesine patatesleri ekleyip üzerini hafif yağlayın.
- Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz’ ü patates kızartma programında 20 dakikaya ayarlayın.
- Fransız usulü patates kızartmanız hazır.
- Patateslerinizi hardal ve mayonez eşliğinde servis edebilirsiniz.
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