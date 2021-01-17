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Fotoğraf çekmek için gittiği mağarada düşerek yaralanan kişi, ekiplerin uzun uğraşı sonucu kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta Harun Özer (29) fotoğraf çekimi için gittiği mağarada düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerince mağaradan çıkarılan Özer tedaviye alındı. Kurtarma anlarına ilişkin yaşanan uzun uğraşın görüntüsü kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta Harun Özer, sabah saatlerinde fotoğraf çekmek için merkez Onikişubat ilçesi kırsalında bulunan Döngel Mahallesi'ndeki tarihi Döngel Mağaraları'na gitti. Fotoğraf çekerken birden ayağı kayarak düşen Özer, başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandı.

Özer'in yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Harun Özer, ekiplerin çalışması sonucu mağaradan çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü. Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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