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Fırında kaşarlı patlıcan tarifi | Mucize Lezzetler
Farklı sunumu ve lezzeti ile bayılacağınız bir tarif ile karşınızdayız. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30-60 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 2 adet büyük boy patlıcan
- 1 çay kaşığı tuz
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
İç harcı için;
- 1 avuç ceviz içi
- Yarım demet maydanoz
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 150 g rendelenmiş taze kaşar peynir
Üzeri için;
- Rendelenmiş taze kaşar peynir
Tarif:
- Patlıcanları yıkayıp kurulayın.
- Patlıcanları uzunlamasına ikiye kesip, bıçak yardımıyla içlerine derin çizikler atın.
- Derin çizikler açtığınız patlıcanların üstlerini yağlayın ve tuz serpin.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine patlıcanları yerleştirip, önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’da 30 dakika üstleri kızarıp yumuşayana kadar pişirin.
- Pişen patlıcanların içini sıcakken bir kaşık yardımı ile oyun.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine patlıcan içi, ceviz, maydanoz, biber salçası, kekik, sarımsak tozu ve zeytinyağı ve rendelenmiş taze kaşar peynirini ekleyip karıştırın.
- Karışımı tekrar patlıcanların içine doldurun ve üstlerine rendelenmiş kaşar peynirleri ilave edip tekrar Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ na verin ve 200 derecelik sıcaklıkta 10 dakikaya ayarlayın.
- Patlıcanların üstündeki peynirler eriyip renk alıncaya kadar pişirin.
- Fırında kaşarlı patlıcan yemeğiniz hazır.
Afiyet Olsun!
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