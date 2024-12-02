MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler >Fırında kaşarlı patlıcan tarifi | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Fırında kaşarlı patlıcan tarifi | Mucize Lezzetler 

Farklı sunumu ve lezzeti ile bayılacağınız bir tarif ile karşınızdayız. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30-60 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 2 adet büyük boy patlıcan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için;

  • 1 avuç ceviz içi
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 150 g rendelenmiş taze kaşar peynir

Üzeri için;

  • Rendelenmiş taze kaşar peynir

Tarif:

  1. Patlıcanları yıkayıp kurulayın.
  2. Patlıcanları uzunlamasına ikiye kesip, bıçak yardımıyla içlerine derin çizikler atın.
  3. Derin çizikler açtığınız patlıcanların üstlerini yağlayın ve tuz serpin.
  4. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine patlıcanları yerleştirip, önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’da 30 dakika üstleri kızarıp yumuşayana kadar pişirin.
  5. Pişen patlıcanların içini sıcakken bir kaşık yardımı ile oyun.
  6. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine patlıcan içi, ceviz, maydanoz, biber salçası, kekik, sarımsak tozu ve zeytinyağı ve rendelenmiş taze kaşar peynirini ekleyip karıştırın.
  7. Karışımı tekrar patlıcanların içine doldurun ve üstlerine rendelenmiş kaşar peynirleri ilave edip tekrar Arçelik A Fry Ankastre Fırın na verin ve 200 derecelik sıcaklıkta 10 dakikaya ayarlayın.
  8. Patlıcanların üstündeki peynirler eriyip renk alıncaya kadar pişirin.
  9. Fırında kaşarlı patlıcan yemeğiniz hazır.

Afiyet Olsun!

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
hürriyet_tv
Tavada ıslak kek tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Tahinli kabak ezmesi tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Karamelli frappe tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Nohut tava tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Soğan turşusu nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Elmalı milföy tarifi | Mucize Lezzetler 

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler