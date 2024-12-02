Fırında kaşarlı patlıcan tarifi | Mucize Lezzetler

Farklı sunumu ve lezzeti ile bayılacağınız bir tarif ile karşınızdayız. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay Süre: 30-60 Dakika Porsiyon: 4 kişilik Pişirme Tekniği: Fırın Mutfak: Türk mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik A Fry Ankastre Fırın

Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti Malzemeler: 2 adet büyük boy patlıcan

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı İç harcı için; 1 avuç ceviz içi

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı sarımsak tozu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

150 g rendelenmiş taze kaşar peynir Üzeri için; Rendelenmiş taze kaşar peynir Tarif: Patlıcanları yıkayıp kurulayın. Patlıcanları uzunlamasına ikiye kesip, bıçak yardımıyla içlerine derin çizikler atın. Derin çizikler açtığınız patlıcanların üstlerini yağlayın ve tuz serpin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine patlıcanları yerleştirip, önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’da Pişen patlıcanların içini sıcakken bir kaşık yardımı ile oyun. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine patlıcan içi, ceviz, maydanoz, biber salçası, kekik, sarımsak tozu ve zeytinyağı ve rendelenmiş taze kaşar peynirini ekleyip karıştırın. Karışımı tekrar patlıcanların içine doldurun ve üstlerine rendelenmiş kaşar peynirleri ilave edip tekrar Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ Patlıcanların üstündeki peynirler eriyip renk alıncaya kadar pişirin. Fırında kaşarlı patlıcan yemeğiniz hazır. Afiyet Olsun!