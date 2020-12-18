MUCİZE LEZZETLER
Fırında Çıtır Tavuk | Mucize Lezzetler
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Malzemeler:
- 3 adet tavuk göğsü
- 2 su bardağı galeta unu
- 2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 su bardağı un
- 3 adet yumurta
- 1/2 çay bardağı su
Tarif:
- Tavuk göğüslerini şeritler halinde kesin.
- Tavukların pane kaplamasını hazırlamak için galeta ununu toz kırmızı biber, zerdeçal, tuz, karabiber ve kimyonla bir kasede karıştırın ve kenara alın.
- İlk kaplaması için önce tavukları una bulayın. Fazla ununu hafifçe silkeleyin.
- 3 yumurtayı suyla bir kasede çırpın. Una batırdığınız tavukları bu harca bulayın.
- Ardından baharatlı pane harcına batırıp yağlı kağıt sermiş olduğunuz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
- Tavuk parçalarını bitirene kadar aynı şekilde devam edin.
- Önceden ısttığınız 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 15 dakika bir tarafı pişene kadar pişirin.
- Ardından fırını açın ve tavukları ters çevirip diğer taraflarının da pişmesini sağlayın.
- Tavuklarınızı fırından çıkardıktan sonra sıcak servis edin.
- Afiyet olsun!
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