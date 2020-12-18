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Fırında Çıtır Tavuk | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Fırında Çıtır Tavuk var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 3 adet tavuk göğsü
  • 2 su bardağı galeta unu
  • 2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 su bardağı un
  • 3 adet yumurta
  • 1/2 çay bardağı su

Tarif:

  1. Tavuk göğüslerini şeritler halinde kesin.
  2. Tavukların pane kaplamasını hazırlamak için galeta ununu toz kırmızı biber, zerdeçal, tuz, karabiber ve kimyonla bir kasede karıştırın ve kenara alın.
  3. İlk kaplaması için önce tavukları una bulayın. Fazla ununu hafifçe silkeleyin.
  4. 3 yumurtayı suyla bir kasede çırpın. Una batırdığınız tavukları bu harca bulayın.
  5. Ardından baharatlı pane harcına batırıp yağlı kağıt sermiş olduğunuz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
  6. Tavuk parçalarını bitirene kadar aynı şekilde devam edin.
  7. Önceden ısttığınız 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 15 dakika bir tarafı pişene kadar pişirin.
  8. Ardından fırını açın ve tavukları ters çevirip diğer taraflarının da pişmesini sağlayın.
  9. Tavuklarınızı fırından çıkardıktan sonra sıcak servis edin.
  10. Afiyet olsun!

 

 

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