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MUCİZE LEZZETLER

Fırında bütün tavuk tarifi | Mucize Lezzetler 

Üzeri çıtır çıtır içi ise yumuşacık lezzetli bütün tavuk tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30-60 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 adet bütün tavuk
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kekik

Tarif:

  1. Sarımsakların kabuklarını soyup yemeklik doğrayın.
  2. Cam bir kasenin içine sarımsak, sıvı yağ, biber salçası, tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve kekiği ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  3. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine tavuğu yerleştirin ve bir fırça yardımı ile tavuğun her yerine hazırladığınız sosu sürün.
  4. Ardından Arçelik A Fry Ankastre Fırın ‘da 200 derecede 45 dakika pişirin.
  5. Fırında pişen tavuk yemeğiniz hazır.
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