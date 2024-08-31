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Fırında bütün tavuk tarifi | Mucize Lezzetler
Üzeri çıtır çıtır içi ise yumuşacık lezzetli bütün tavuk tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30-60 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 adet bütün tavuk
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
Tarif:
- Sarımsakların kabuklarını soyup yemeklik doğrayın.
- Cam bir kasenin içine sarımsak, sıvı yağ, biber salçası, tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve kekiği ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine tavuğu yerleştirin ve bir fırça yardımı ile tavuğun her yerine hazırladığınız sosu sürün.
- Ardından Arçelik A Fry Ankastre Fırın ‘da 200 derecede 45 dakika pişirin.
- Fırında pişen tavuk yemeğiniz hazır.
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