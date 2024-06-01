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Fırında bütün patates üstüne tavuk döner tarifi | Mucize Lezzetler 

Evde kendi fırınınızda kızarmış lezzetli tavuk döner hazırlamaya ne dersiniz? (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta

Süre: 30-60 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy patates
  • 1,5 kilo tavuk bonfile göğüs
  • 2 kaşık yoğurt
  • Yarım tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz tatlı biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı tepeleme tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 3 adet dilimlenmiş kornişon turşu
  • 2 adet lavaş ekmeği
  • 1 adet kıvırcık marul
  • 2 adet dilimlenmiş domates
  • 2 adet ahşap çöp şiş çubuğu

Tarif:

  1. İlk olarak tavukları uzunlamasına dilimleyin.
  2. Büyük bir cam kase içine tavuk dilimleri, yoğurt, pul biber, kırmızı tatlı toz biber, kekik, tuz, salça ve zeytinyağını ekleyip birbirine iyice harmanlayın.
  3. Patatesleri yıkayıp sadece alt ve üst baş kısımlarını bir bıçak yardımı ile kesip düzleştirin.
  4. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin her iki tarafına patatesleri koyup üstlerine çöp şiş çubuklarını batırın.
  5. Tavukları ise uzunlamasına çubukların ise üzerine geçirin.
  6. Ardından Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ ı 250 derecede 40 dakikaya ayarlayın.
  7. Pişen patates üstüne tavuk dönerinizi bir bıçak yardımı ile dilimleyin.
  8. Kıvırcık marulu yıkayıp bir bıçak yardımı ile kesin.
  9. Isıttığınız lavaş ekmeğin içine kestiğiniz tavuk döner, domates, kıvırcık marul ve kornişon turşuyu ilave edip rulo şeklinde sarın.
  10. Fırında bütün patates üstüne tavuk döneriniz hazır.

Afiyet olsun!

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