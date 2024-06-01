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Fırında bütün patates üstüne tavuk döner tarifi | Mucize Lezzetler
Evde kendi fırınınızda kızarmış lezzetli tavuk döner hazırlamaya ne dersiniz? (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Orta
Süre: 30-60 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 2 adet orta boy patates
- 1,5 kilo tavuk bonfile göğüs
- 2 kaşık yoğurt
- Yarım tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz tatlı biber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı tepeleme tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- 3 adet dilimlenmiş kornişon turşu
- 2 adet lavaş ekmeği
- 1 adet kıvırcık marul
- 2 adet dilimlenmiş domates
- 2 adet ahşap çöp şiş çubuğu
Tarif:
- İlk olarak tavukları uzunlamasına dilimleyin.
- Büyük bir cam kase içine tavuk dilimleri, yoğurt, pul biber, kırmızı tatlı toz biber, kekik, tuz, salça ve zeytinyağını ekleyip birbirine iyice harmanlayın.
- Patatesleri yıkayıp sadece alt ve üst baş kısımlarını bir bıçak yardımı ile kesip düzleştirin.
- Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin her iki tarafına patatesleri koyup üstlerine çöp şiş çubuklarını batırın.
- Tavukları ise uzunlamasına çubukların ise üzerine geçirin.
- Ardından Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ ı 250 derecede 40 dakikaya ayarlayın.
- Pişen patates üstüne tavuk dönerinizi bir bıçak yardımı ile dilimleyin.
- Kıvırcık marulu yıkayıp bir bıçak yardımı ile kesin.
- Isıttığınız lavaş ekmeğin içine kestiğiniz tavuk döner, domates, kıvırcık marul ve kornişon turşuyu ilave edip rulo şeklinde sarın.
- Fırında bütün patates üstüne tavuk döneriniz hazır.
Afiyet olsun!
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