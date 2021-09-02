MUCİZE LEZZETLER
Fırında Barbun Tarifi | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde fırında barbun tarifi var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 4 adet barbun balığı
- 3 adet kuru soğan
- 2 adet jülyen doğranmış havuç
- 1 adet limon
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4 adet orta boy domates
- 1 çay kaşığı deniz tuzu
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 adet limon suyu
- 2 dal biberiye
- 8 adet defne yaprağı
Tarif:
- Balıkları iyice yıkayıp durulayın.
- Soğanları ve havuçları yıkayıp doğrayın.
- Fırın kabınıza soğan ve havuçları yerleştirin.
- Üzerine limon dilimlerini dizin.
- Ardından barbun balıklarınızı dizin.
- Bir kasede zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon suyunu karıştırın.
- Bu karışımı balıkların üzerine gezdirin.
- En üste de defne yapraklarını dizin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da, balıklar kızarıp renk alana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.
- Sıcak olarak bekletmeden üzerine limon sıkıp servis edin.
Afiyet olsun!
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