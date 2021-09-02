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Fırında Barbun Tarifi | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde fırında barbun tarifi var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 4 adet barbun balığı
  • 3 adet kuru soğan
  • 2 adet jülyen doğranmış havuç
  • 1 adet limon
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4 adet orta boy domates
  • 1 çay kaşığı deniz tuzu
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 adet limon suyu
  • 2 dal biberiye
  • 8 adet defne yaprağı

Tarif:

  1. Balıkları iyice yıkayıp durulayın.
  2. Soğanları ve havuçları yıkayıp doğrayın.
  3. Fırın kabınıza soğan ve havuçları yerleştirin.
  4. Üzerine limon dilimlerini dizin.
  5. Ardından barbun balıklarınızı dizin.
  6. Bir kasede zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon suyunu karıştırın.
  7. Bu karışımı balıkların üzerine gezdirin.
  8. En üste de defne yapraklarını dizin.
  9. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da, balıklar kızarıp renk alana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.
  10. Sıcak olarak bekletmeden üzerine limon sıkıp servis edin.

Afiyet olsun!

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