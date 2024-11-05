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MUCİZE LEZZETLER

Fırında ballı milföy tarifi | Mucize Lezzetler 

Farklı tatlar denemek isteyenler için fırında ballı ve elmalı milföy tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 4 adet milföy hamuru
  • 4 adet elma
  • 4 yemek kaşığı bal

Üzeri için;

  • 2 adet yumurta sarısı

Sunum için;

  • Pudra şekeri

Tarif:

  1. İlk olarak elmaları yıkayıp yarım ay şeklinde doğrayın.
  2. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin köşe kenarlarına bir yemek kaşığı bal sürün.
  3. Ardından balın üzerine yarım ay şeklinde doğradığınız elmalardan 5’er adet koyun.
  4. Elmaların üzerini ise kare şeklindeki milföy hamuru ile kaplayıp kenarlarına bir çatal yardımı ile şekil verin.
  5. En son milföy hamurlarının üzerine bir fırça yardımı ile yumurta sarısı sürün.
  6. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 30 dakika pişirin.   
  7. Ballı milföy tatlınız hazır.
  8. Milföyleri ters çevirip sunum tabağına alıp üzerine pudra şekeri serpiştirin.
  9. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ de hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde milföylerinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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