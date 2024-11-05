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Fırında ballı milföy tarifi | Mucize Lezzetler
Farklı tatlar denemek isteyenler için fırında ballı ve elmalı milföy tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 4 adet milföy hamuru
- 4 adet elma
- 4 yemek kaşığı bal
Üzeri için;
- 2 adet yumurta sarısı
Sunum için;
- Pudra şekeri
Tarif:
- İlk olarak elmaları yıkayıp yarım ay şeklinde doğrayın.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin köşe kenarlarına bir yemek kaşığı bal sürün.
- Ardından balın üzerine yarım ay şeklinde doğradığınız elmalardan 5’er adet koyun.
- Elmaların üzerini ise kare şeklindeki milföy hamuru ile kaplayıp kenarlarına bir çatal yardımı ile şekil verin.
- En son milföy hamurlarının üzerine bir fırça yardımı ile yumurta sarısı sürün.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 30 dakika pişirin.
- Ballı milföy tatlınız hazır.
- Milföyleri ters çevirip sunum tabağına alıp üzerine pudra şekeri serpiştirin.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ de hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde milföylerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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