MUCİZE LEZZETLER
Fındıklı dondurma ve sürülebilir çikolatalı lungo tarifi | Mucize Lezzetler
Farklı tatlar arayanlar için nefis bir tarif ile karşınızdayız. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Kahve makinesi
Mutfak: İtalyan mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- Çekirdek filtre kahve
- Meyveli dondurma
- 50 g parça fındık
- 100 g sürülebilir çikolata
Tarif:
- Bir bıçak yardımı ile kahve bardağınızın her tarafını sürülebilir çikolata ile kaplayın.
- Ardından bir top meyveli dondurmayı fındık ile harmanlayıp bir bıçak yardımı ile bardağınızın her tarafına yayın.
- Lungo için, Arçelik Imperium Barista® Tam Otomatik Espresso Makinesi’ nin su haznesine su ekleyin.
- 250 g kapasiteli kahve haznesine filtre kahve çekirdeklerini ekleyip 13 kademeli paslanmaz çelik öğütücüde öğütün.
- Hazırladığınız çikolatalı ve dondurmalı bardağınızı hazneye yerleştirip Lungo tuşuna basın.
- Fındıklı dondurma ve sürülebilir çikolatalı lungo içeceğiniz hazır.
HOW TO NOTLARI
İçeceğinizin çok sulu olmaması için dondurma erimeden Lungo’nuzu hazırlayın.
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