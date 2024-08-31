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MUCİZE LEZZETLER

Fındıklı dondurma ve sürülebilir çikolatalı lungo tarifi | Mucize Lezzetler 

Farklı tatlar arayanlar için nefis bir tarif ile karşınızdayız. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Kahve makinesi

Mutfak: İtalyan mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • Çekirdek filtre kahve 
  • Meyveli dondurma
  • 50 g parça fındık
  • 100 g sürülebilir çikolata

Tarif:

  1. Bir bıçak yardımı ile kahve bardağınızın her tarafını sürülebilir çikolata ile kaplayın.
  2. Ardından bir top meyveli dondurmayı fındık ile harmanlayıp bir bıçak yardımı ile bardağınızın her tarafına yayın.
  3. Lungo için, Arçelik Imperium Barista® Tam Otomatik Espresso Makinesi nin su haznesine su ekleyin.
  4. 250 g kapasiteli kahve haznesine filtre kahve çekirdeklerini ekleyip 13 kademeli paslanmaz çelik öğütücüde öğütün.
  5. Hazırladığınız çikolatalı ve dondurmalı bardağınızı hazneye yerleştirip Lungo tuşuna basın.
  6. Fındıklı dondurma ve sürülebilir çikolatalı lungo içeceğiniz hazır.

HOW TO NOTLARI

İçeceğinizin çok sulu olmaması için dondurma erimeden Lungo’nuzu hazırlayın.

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