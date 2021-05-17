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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Fenomen Eda Sakız bombaladı I "İnsanları kullanarak ve duygularıyla oynayarak buralara geldin"
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Fenomen Eda Sakız bombaladı I "İnsanları kullanarak ve duygularıyla oynayarak buralara geldin"

Fenomen Eda Sakız hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Hayat hikayesi ile ilgili de çarpıcı itiraflarda bulunan Sakız, sorulan sorular karşısında verdiği yanıtlarla dikkatleri çekti. Challenge kısmında verdiği, "sen gösterdiğin kadar masum bir insan değilsin ve buraya da kendi emeklerinle gelmedin. İnsanları kullanarak geldin. İnsanların duygularıyla çok oynadın. İnsanları çok yıpratttın ve hemen hemen çoğu insan senin yüzünden burada birbirine düştü." cevabı çok konuşulacak. İşte o anlar...
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