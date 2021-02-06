Derbi için ünlü isimlerden çok konuşulacak skor tahminleri!
Fenerbahçe-Galatasaray maçına saatler kala derbi heyecanı giderek artıyor. Her kesimden futbolseverin merak ettiği derbiyle ilgili Spor Arena olarak Fenerbahçeli ve Galatasaraylı tanınmış isimlerden görüşler aldık.
Ünlü isimler derbi için neler söylüyor? İşte ünlü isimlerin derbi tahminleri…
Selçuk Yöntem:
Net Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum 2-1 veya 3-1 kazanırız.
Afra Saraçoğlu:
2-1 Fenerbahçe kazanır
Mehmet Yalçınkaya:
Derbilerde atmosfer farklı oluyor bu yüzden berabere.
2-1 Fenerbahçe alır.
Ozan Akbaba:
2-0 iyi sonuçtur, Fenerbahçe kazanır.
Hakan Hatipoğlu:
Kalbimden geçen skor 1-0 Galatasaray.
Özge Özacar:
1-0 Fenerbahçe alır.
Şoray Uzun:
2-1 Galatasaray kazanacak.
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