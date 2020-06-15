MUCİZE LEZZETLER
Evde Yapılabilecek 3 Pratik Çorba | Mucize Lezzetler
Çorba en keyifli sofralara eşlik eder. Çorba aşıkları için birbirinden güzel ve hafif 3 farklı çorba tarifi paylaşıyoruz.(Sponsorlu İçerik)
Çağla Çorbası
Malzemeler:
- 2 su bardağı yoğurt
- 1 adet yumurta
- 1 kase taze çağla
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 4 su bardağı su
- ½ çay kaşığı tuz
- ½ çay kaşığı karabiber
- Kırmızı pul biber
- Kuru nane
Tarif:
- Yıkanmış ve ayıklanmış çağlaları ince ince doğrayın.
- Yoğurdu bir kaseye alın, ezilmiş sarımsak ve yumurta ile karıştırın.
- Tuz, karabiber ve suyu da ekleyip tel çırpıcı ile iyice karıştırın.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını eritin.
- Üzerine unu ekleyip karıştırarak kavurmaya başlayın.
- Un renk almaya başladığında, yoğurtlu karışımı yavaş yavaş una yedirin, sürekli çırparak topaklanmasını engelleyin.
- Son olarak karışıma çağlaları ekleyin ve çağlalar yumuşayana dek, yaklaşık 15-20 dakika kaynatın.
- Ayrı bir cezvede tereyağı ve pul biberi kızdırın.
- Pişen çorbayı servis ederken çorbanın üzerine kızmış tereyağı, kuru nane ve taze dereotu serperek sıcak olarak servis
Afiyet olsun!
Buğday Aşı Çorbası
Malzemeler:
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 su bardağı buğday
- 2 su bardağı süzme yoğurt
- 2 su bardağı yoğurt
- 4-5 yemek kaşığı kuru nane
- Dereotu
- Tuz
- Su
Yapılışı:
- Buğday üzerini geçecek kadar su ile Arçelik Ankastre Ocak’ta haşlanır.
- Süzme yoğurt ve yoğurt Arçelik Eternity Mikser ile karıştırılır.
- Tüm malzemeler bir kapta karıştırılır, yoğunluğa göre soğuk su eklenir.
- Dereotu süslenir. Soğuk olarak servis edilir.
Afiyet olsun!
Brokoli Çorbası
Malzemeler:
- Zeytinyağı
- 1 adet soğan
- 1 adet patates
- 1 adet havuç
- 400 gram brokoli
- 600 mililitre su
- Tuz
- Karabiber
- Muskat rendesi
Yapılışı:
- Bir tencereye zeytinyağı ekleyerek doğranmış soğanları Arçelik Ankastre Ocak’ta kavurun.
- Soğanlar kavrulunca patates, havuç, brokoli, su, tuz ve karabiberi ekleyin.
- Su kaynamaya başlayınca tüm malzemeleri Arçelik Resital El Blender’ı ile püre haline getirin.
- Püre haline gelen çorbaya muskat rendeleyerek pul biber eşliğinde bir tabakta servis edin.
Afiyet olsun!
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