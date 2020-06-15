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MUCİZE LEZZETLER

Evde Yapılabilecek 3 Pratik Çorba | Mucize Lezzetler

Çorba en keyifli sofralara eşlik eder. Çorba aşıkları için birbirinden güzel ve hafif 3 farklı çorba tarifi paylaşıyoruz.(Sponsorlu İçerik)

Çağla Çorbası

Malzemeler:

  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • 1 kase taze çağla
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 su bardağı su
  • ½ çay kaşığı tuz
  • ½ çay kaşığı karabiber
  • Kırmızı pul biber
  • Kuru nane


Tarif:

  • Yıkanmış ve ayıklanmış çağlaları ince ince doğrayın.
  • Yoğurdu bir kaseye alın, ezilmiş sarımsak ve yumurta ile karıştırın.
  • Tuz, karabiber ve suyu da ekleyip tel çırpıcı ile iyice karıştırın.
  • Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını eritin.
  • Üzerine unu ekleyip karıştırarak kavurmaya başlayın.
  • Un renk almaya başladığında, yoğurtlu karışımı yavaş yavaş una yedirin, sürekli çırparak topaklanmasını engelleyin.
  • Son olarak karışıma çağlaları ekleyin ve çağlalar yumuşayana dek, yaklaşık 15-20 dakika kaynatın.
  • Ayrı bir cezvede tereyağı ve pul biberi kızdırın.
  • Pişen çorbayı servis ederken çorbanın üzerine kızmış tereyağı, kuru nane ve taze dereotu serperek sıcak olarak servis 

Afiyet olsun!

 

Buğday Aşı Çorbası

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 su bardağı buğday
  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 4-5 yemek kaşığı kuru nane
  • Dereotu
  • Tuz
  • Su

Yapılışı:

  • Buğday üzerini geçecek kadar su ile Arçelik Ankastre Ocak’ta haşlanır.
  • Süzme yoğurt ve yoğurt Arçelik Eternity Mikser ile karıştırılır.
  • Tüm malzemeler bir kapta karıştırılır, yoğunluğa göre soğuk su eklenir.
  • Dereotu süslenir. Soğuk olarak servis edilir.

 Afiyet olsun!

Brokoli Çorbası

Malzemeler:

  • Zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • 1 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 400 gram brokoli
  • 600 mililitre su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Muskat rendesi

 

Yapılışı:

  • Bir tencereye zeytinyağı ekleyerek doğranmış soğanları Arçelik Ankastre Ocak’ta kavurun.
  • Soğanlar kavrulunca patates, havuç, brokoli, su, tuz ve karabiberi ekleyin.
  • Su kaynamaya başlayınca tüm malzemeleri Arçelik Resital El Blender’ı ile püre haline getirin.
  • Püre haline gelen çorbaya muskat rendeleyerek pul biber eşliğinde bir tabakta servis edin.

Afiyet olsun!

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