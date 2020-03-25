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Evde yapabileceğiniz pilates egzersizleri
#EvdeKal'ma süreleri arttı, Fizyoterapist ve pilates uzmanı Aylin Uçar bu süreçte evde yapabileceğiniz kalça egzersizlerini sizler için paylaştı.
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