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Haberler >Video >Yaşam >Sağlıklı Yaşam>Evde yapabileceğiniz pilates egzersizleri
SAĞLIKLI YAŞAM

Evde yapabileceğiniz pilates egzersizleri

#EvdeKal'ma süreleri arttı, Fizyoterapist ve pilates uzmanı Aylin Uçar bu süreçte evde yapabileceğiniz kalça egzersizlerini sizler için paylaştı.
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