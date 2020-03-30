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Evde kalan vatandaşlara sokakta moral konseri

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'de de görüldü. Salgını önlemek için birçok önlem alınırken, vatandaşlara da 'evde kal' çağrıları yapıldı. Bu kapsamda 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, hafta sonu sahilde yürüyüş, piknik, spor gibi etkinliklerin yapılması geçici bir süreliğine yasaklandı. Çan Belediyesi ise, 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşların moralini yükseltmek için sokakta müzik dinletisi gerçekleştirdi.
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