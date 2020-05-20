MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Evde Epilasyon ve Doğru Bilinen Yanlışlar
LİFE STYLE

Evde Epilasyon ve Doğru Bilinen Yanlışlar

Tüm inovasyon projelerine kadınlar için neyin önemli olduğunu düşünerek başlayan Braun, tüy alma makineleri ailesine şimdi de flex’i kattı. Dünyanın ilk tam esnek başlıklı epilatörü olan Silk-épil 9 Flex, tüy alma alanında yeni standardı belirliyor. Braun, her kadının benzersiz hatlara ve çizgilere sahip olduğunun bilinciyle bedenimize ve hayat tarzımıza uyum sağlayacak şekilde yeni Silk-épil 9 Flex’i tasarladı. Silk-épil 9 Flex, yalnızca bir epilatör olmanın ötesine geçen, güzellik rutininize sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan ve daha azıyla çok daha fazlasını sunan çok amaçlı bir cihazdır. (Sponsorlu İçerik)
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Yabancı uyruklu iki sevgili evlerinde ölü bulundu! Geriye bırakılan not kaldı...
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü
Kayseri'de freni patlayan kamyon 4 araca çarptı: 5 yaralı
Sokağa çıkma izninde koronavirüse tepki gösterdi, ilgi odağı oldu
Paylaşımları tepki çekmişti! Drift yapan magandalar yakalandı
Terminalde yolcu kapma kavgası kamerada

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler