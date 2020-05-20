Evde Bayram Tıraşı

Braun BT5265 önceki nesil tüm Braun ürünleri, sakal şekillendirme makinelerine kıyasla daha keskin, daha hızlı, daha verimli. 0,5 mm ölçek boyutlu 39 uzunluk ayarına sahip hassas kadran ile zahmetsiz bir tıraş deneyimi sağlıyor. Ömür boyu dayanıklı keskin bıçaklar sayesinde eşit sakal şekillendirme ve saç kesme işlemleri çok kolay! Ana tıraş makinesi başlığıyla boyunda ve yanaklarda keskin çizgiler ve kenarlar elde edebilirsiniz. 1 saat şarj ile 100 dakika kablosuz tıraş imkanı sağlayan Alman teknolojisi ve ergonomik yapı ile Braun BT5265 vazgeçilmeziniz olmaya aday. (Sponsorlu İçerik)