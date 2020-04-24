MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Yaşam >Sağlıklı Yaşam>Evde aletsiz üst vücut egzersizleri
SAĞLIKLI YAŞAM

Evde aletsiz üst vücut egzersizleri

Evde aletsiz yapabileceğiniz spor egzersizleri mi arıyorsunuz? Doğan Öztürk sizler için evde aletsiz yapabileceğiniz üst vücut egzersizleri programı hazırladı.
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Türbe 4 katlı apartmanın altında kaldı
Narenciye balının kilo fiyatı 20 TL oldu
Acun Ilıcalı'nın 'Kimseyi zorla tutmuyoruz' dedi, Nisa'nın kararı merak konusu oldu
Metroda bayılan gencin raylara düşme anı kamerada
Enis Arıkan: Yürüyüşe çıktım, bacaklarım tutmuyor...
Pentagon, UFO görüntülerini yayınladı

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler