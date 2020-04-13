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Haberler >Video >Yaşam >Sağlıklı Yaşam>Evde aletsiz karın egzersizleri
SAĞLIKLI YAŞAM

Evde aletsiz karın egzersizleri

Evde aletsiz yapabileceğiniz spor egzersizleri mi arıyorsunuz? Doğan Öztürk sizler için evde aletsiz yapabileceğiniz karın egzersizleri programı hazırladı.
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