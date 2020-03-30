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Haberler >Video >Yaşam >Sağlıklı Yaşam>Evde aletsiz antrenman programı
SAĞLIKLI YAŞAM

Evde aletsiz antrenman programı

Evde aletsiz yapabileceğiniz spor egzersizleri mi arıyorsunuz? Doğan Öztürk'ün sizler için evde aletsiz yaparak formda kalabileceğiniz bir program hazırladı.
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