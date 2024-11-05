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MUCİZE LEZZETLER

Ev yapımı elma sirkesi nasıl yaplır? | Mucize Lezzetler 

Düşük maliyetle ev yapımı sirke hazırlamak isteyenler elma seçeneğini tercih edebilirsiniz. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta

Süre: 60+ Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 2 adet kırmızı elma
  • 1 litre sıcak su
  • 2 yemek kaşığı nohut
  • 1 yemek kaşığı bulgur
  • 1 yemek kaşığı bal

Tarif:

  1. Öncelikle elmaları çok iyi bir şekilde yıkayın ve parçalara bölün.
  2. Elmaların kabuk ve çekirdeklerini ayırmayın.
  3. Cam bir kavanozun içerisine elma, nohut, bulgur ve balı ekleyin.
  4. En son kavanozun içerisine sıcak suyu koyun ve tahta kaşık yardımı ile bir tur karıştırın.
  5. Pamuklu bir tülbent ile kavanozu kapatın.
  6. Ardından lastik kullanarak sabitleyip ana kapağını kapatın.
  7. Serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edin.
  8. 20 gün boyunca günde bir kez tahta kaşık ile karıştırın.
  9. 20 günün sonunda hiç karıştırmadan 20 gün daha bekletip süzün.
  10. Elma sirkeniz hazır.
  11. Sirkenizi Arçelik No Frost Buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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