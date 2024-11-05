MUCİZE LEZZETLER
Ev yapımı elma sirkesi nasıl yaplır? | Mucize Lezzetler
Düşük maliyetle ev yapımı sirke hazırlamak isteyenler elma seçeneğini tercih edebilirsiniz. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Orta
Süre: 60+ Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 2 adet kırmızı elma
- 1 litre sıcak su
- 2 yemek kaşığı nohut
- 1 yemek kaşığı bulgur
- 1 yemek kaşığı bal
Tarif:
- Öncelikle elmaları çok iyi bir şekilde yıkayın ve parçalara bölün.
- Elmaların kabuk ve çekirdeklerini ayırmayın.
- Cam bir kavanozun içerisine elma, nohut, bulgur ve balı ekleyin.
- En son kavanozun içerisine sıcak suyu koyun ve tahta kaşık yardımı ile bir tur karıştırın.
- Pamuklu bir tülbent ile kavanozu kapatın.
- Ardından lastik kullanarak sabitleyip ana kapağını kapatın.
- Serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edin.
- 20 gün boyunca günde bir kez tahta kaşık ile karıştırın.
- 20 günün sonunda hiç karıştırmadan 20 gün daha bekletip süzün.
- Elma sirkeniz hazır.
- Sirkenizi Arçelik No Frost Buzdolabı’nda muhafaza edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
GÜNCELLENME