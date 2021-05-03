MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Ethereum Rekora Doymuyor | Kripto Günlüğü
LİFE STYLE

Ethereum Rekora Doymuyor | Kripto Günlüğü

Bitcoin'den çıkan fonlar hangi kripto para birimlerine gidiyor? Kripto para dominance oranları.Bitcoin, Ethereum, Litecoin'de öne çıkan seviyeler.
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler sahillere akın etti
Merkez Bankası, faizi değiştirmedi
İki can alan alkollü sürücüye iyi hal indirimi
‘Baht Oyunu’nun ilk tanıtımı yayınlandı
Zeytinburnu'nda faciayı önleyen bisikletçi konuştu: Canını seven boşaltsın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'da mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler