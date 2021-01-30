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Erzurum'un karlı dağlarından görüntüler

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentlerin başında gelen Erzurum ve çevresinde karla kaplı dağlarda güzel manzaralar oluştu.

"Erzurum dağları kar ile boran" ve "11 ay beyaz, bir ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" sözleriyle soğuk havası türkülere konu olan kent, son günlerde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.

Drone ile havadan görüntülenen, kentin karla kaplı, yüksek rakımlı sıra dağları ise kış güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Dik ve sarp araziye sahip dağlarda, kışın dağ kayağı, yazın ise doğa sporları yapılabiliyor.
Palandöken Dağı'nın 3200 rakımlı Ejder Tepesi'nden havalanan yamaç paraşütü pilotları ise turistlere gökyüzünden kentin güzelliklerini tanıtıyor.

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