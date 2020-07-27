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Haberler >Video >Eğlence >Erkeğin Kalbine Giden Yol Neresinden geçer?
EĞLENCE

Erkeğin Kalbine Giden Yol Neresinden geçer?

Mikrofon Sende ekibi olarak bu hafta sokakta "Erkeğin Kalbine Giden Yol Neresinden geçer?" diye sorduk. Birbirinden komik ve ilginç yanıtlar aldık.
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