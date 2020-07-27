EĞLENCE
Erkeğin Kalbine Giden Yol Neresinden geçer?
Mikrofon Sende ekibi olarak bu hafta sokakta "Erkeğin Kalbine Giden Yol Neresinden geçer?" diye sorduk. Birbirinden komik ve ilginç yanıtlar aldık.
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