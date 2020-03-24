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Erişteli yeşil mercimek çorbası | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde erişteli yeşil mercimek çorbası var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 1/2 su bardağı erişte (kesme makarna)
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı un
- 5 su bardağı sıcak tavuk suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
Servisi için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1/2 tatlı kaşığı pul biber
Tarif:
- Yeşil mercimeği üzerini geçecek kadar su ilavesi ile Arçelik Ankastre Ocak’ta haşlayın.
- Kuru soğan ve sarımsağı incecik kıyın.
- Tereyağını ayrı bir tencerede kızdırın.
- Kıyılmış soğan ve sarımsağı renk alana kadar, orta ateşte kavurun.
- Domates ve biber salçalarını katıp, karıştırın. Unu ekleyin ve kokusu çıkıp, renk alana kadar kavurma işlemini sürdürün.
- Tuz ve karabiberi ekleyin.
- Sıcak tavuk suyunu azar azar ilave edin.
- Unun topaklanmaması için; bir çırpma teli yardımıyla hızlıca karıştırın.
- Erişteyi ekledikten sonra çorbayı kaynatın.
- Haşlanan yeşil mercimekleri, haşlama suyunu süzdükten sonra çorba tenceresine aktarın.
- Erişte ve haşlanmış yeşil mercimekler ile birlikte çorbayı, Arçelik Ankastre Ocak’ta 8- 10 dakika daha kaynatın.
- Çorbanın servisi için; tereyağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. Nane ve pul biberi ekledikten sonra Arçelik Ankastre Ocak’tan alın.
- Kızdırdığınız tereyağını çorbaya ekleyip, karıştırdıktan sonra sıcak olarak servis edin.
- Afiyet olsun!
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