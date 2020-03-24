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MUCİZE LEZZETLER

Erişteli yeşil mercimek çorbası | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde erişteli yeşil mercimek çorbası var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1/2 su bardağı erişte (kesme makarna)
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı un
  • 5 su bardağı sıcak tavuk suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Servisi için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1/2 tatlı kaşığı pul biber

Tarif:

  1. Yeşil mercimeği üzerini geçecek kadar su ilavesi ile Arçelik Ankastre Ocak’ta haşlayın.
  2. Kuru soğan ve sarımsağı incecik kıyın.
  3. Tereyağını ayrı bir tencerede kızdırın.
  4. Kıyılmış soğan ve sarımsağı renk alana kadar, orta ateşte kavurun.
  5. Domates ve biber salçalarını katıp, karıştırın. Unu ekleyin ve kokusu çıkıp, renk alana kadar kavurma işlemini sürdürün.
  6. Tuz ve karabiberi ekleyin.
  7. Sıcak tavuk suyunu azar azar ilave edin.
  8. Unun topaklanmaması için; bir çırpma teli yardımıyla hızlıca karıştırın.
  9. Erişteyi ekledikten sonra çorbayı kaynatın.
  10. Haşlanan yeşil mercimekleri, haşlama suyunu süzdükten sonra çorba tenceresine aktarın.
  11. Erişte ve haşlanmış yeşil mercimekler ile birlikte çorbayı, Arçelik Ankastre Ocak’ta 8- 10 dakika daha kaynatın.
  12. Çorbanın servisi için; tereyağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. Nane ve pul biberi ekledikten sonra Arçelik Ankastre Ocak’tan alın.
  13. Kızdırdığınız tereyağını çorbaya ekleyip, karıştırdıktan sonra sıcak olarak servis edin.
  14. Afiyet olsun!

 

 

 

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