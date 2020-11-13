MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Endonezya'da maske takmayan kişilere 'şınav çek' cezası
HABER

Endonezya'da maske takmayan kişilere 'şınav çek' cezası

Endonezya'da maske takmayanlara ceza olarak koronavirüsten hayatını kaybedenlerin mezarları kazdırılmasının ardından bu kez de "şınav çekme" cezası verildi.

Endonezya'da maske takmayanlara salgından hayatını kaybeden kişilerin mezarının kazdırılmasının ardından verilen ilginç cezalara bir yenisi daha eklendi. Ülkenin Banda Aceh şehrinde geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, polis, koronavirüs önlemlerini ihlal edip maske takmayan 2 kişiyi tespit etti. Polis ekipleri maske takmayan söz konusu kişilere 50'şer şınav çekme cezası verdi. Sokak ortasında şınav çeken kişilere verilen şınav cezası sosyal medyada viral oldu.
ENDONEZYA'DA SON DURUM
Endonezya'da şu ana kadar 457 bin 735 koronavirüs vakası tespit edildi. Toplamda 15 bin 37 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, 385 bin 94 kişi iyileşti ve 57 bin 604 aktif vaka bulunuyor.

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Son dakika! FETÖ'nün 'A5' kategorisindeydi, Yüksel Sezer Ankara'da yakalandı
Küçükçekmece’de derneğe silahlı saldırı
Kanada'da Ubisoft Montreal binasında rehine krizi
Muhabiri haber yaparken ölümden döndü
Mardin’de 11 bin 637 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi
Adana'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler