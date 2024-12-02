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MUCİZE LEZZETLER

Elmalı milföy tarifi | Mucize Lezzetler 

Ani gelen misafirlere kurtarıcı tariflerden biri olan ve çok az malzeme ile yapılan lezzetli elmalı milföy tarifi.

Zorluk: Orta

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 2 adet kırmızı elma
  • 6 adet milföy
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 3 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için;

  • Pudra şekeri

Tarif:

  1. Elmaları yıkayıp kurulayın ve ince halka şeklinde bir bıçak yardımı ile kesin.
  2. Cam bir kase içine şeker ve tarçını ekleyip bir çatal yardımı ile karıştırın.
  3. Elmaların orta kısımlarını küçük yuvarlak bir kalıp yardımı ile çıkarın.
  4. Elma dilimlerini tarçınlı şekere bulayın.
  5. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine milföy hamurlarını yerleştirip, hamurların dört kenar kısmını orta kısımlarına kadar kesin.
  6. Ortalarına elmaları ekleyin.
  7. Kenarlarını kestiğiniz milföylerin, kenarlarından ortaya doğru bastırıp çiçek şekli verin.
  8. Önceden ısıtılmış 185 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 35 dakika pişirin.
  9. Elmalı milföyleriniz hazır.
  10. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz lezzetli çay eşliğinde milföylerin üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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