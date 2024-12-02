Elmalı milföy tarifi | Mucize Lezzetler

Ani gelen misafirlere kurtarıcı tariflerden biri olan ve çok az malzeme ile yapılan lezzetli elmalı milföy tarifi.

Zorluk: Orta Süre: 30 Dakika Porsiyon: 4-6 kişilik Pişirme Tekniği: Fırın Mutfak: Türk mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik A Fry Ankastre Fırın

Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi Malzemeler: 2 adet kırmızı elma

6 adet milföy

3 yemek kaşığı toz şeker

3 tatlı kaşığı tarçın Üzeri için; Pudra şekeri Tarif: Elmaları yıkayıp kurulayın ve ince halka şeklinde bir bıçak yardımı ile kesin. Cam bir kase içine şeker ve tarçını ekleyip bir çatal yardımı ile karıştırın. Elmaların orta kısımlarını küçük yuvarlak bir kalıp yardımı ile çıkarın. Elma dilimlerini tarçınlı şekere bulayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine milföy hamurlarını yerleştirip, hamurların dört kenar kısmını orta kısımlarına kadar kesin. Ortalarına elmaları ekleyin. Kenarlarını kestiğiniz milföylerin, kenarlarından ortaya doğru bastırıp çiçek şekli verin. Önceden ısıtılmış 185 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ Elmalı milföyleriniz hazır. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ Afiyet Olsun!