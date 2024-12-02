MUCİZE LEZZETLER
Elmalı milföy tarifi | Mucize Lezzetler
Ani gelen misafirlere kurtarıcı tariflerden biri olan ve çok az malzeme ile yapılan lezzetli elmalı milföy tarifi.
Zorluk: Orta
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 2 adet kırmızı elma
- 6 adet milföy
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 3 tatlı kaşığı tarçın
Üzeri için;
- Pudra şekeri
Tarif:
- Elmaları yıkayıp kurulayın ve ince halka şeklinde bir bıçak yardımı ile kesin.
- Cam bir kase içine şeker ve tarçını ekleyip bir çatal yardımı ile karıştırın.
- Elmaların orta kısımlarını küçük yuvarlak bir kalıp yardımı ile çıkarın.
- Elma dilimlerini tarçınlı şekere bulayın.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine milföy hamurlarını yerleştirip, hamurların dört kenar kısmını orta kısımlarına kadar kesin.
- Ortalarına elmaları ekleyin.
- Kenarlarını kestiğiniz milföylerin, kenarlarından ortaya doğru bastırıp çiçek şekli verin.
- Önceden ısıtılmış 185 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 35 dakika pişirin.
- Elmalı milföyleriniz hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz lezzetli çay eşliğinde milföylerin üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
GÜNCELLENME