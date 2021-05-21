Edirne'de tarihi yapılar leyleklere yuva oldu

Edirne'de Osmanlı döneminde yıllardır Asker Hastanesi olarak kullanılan tarihi yapıdan arta kalan sütunlar ile koza fabrikası olan binanın çatısı, leyleklerın yuvası haline geldi.

Koza fabrikasının çevresinde yaşayanlar her yıl gelen leylekleri beslerken, Muhlise Karagöz, "Leylekler bizim mahallemizin misafirleri. Yuvaları tarihi binada yüksek çatıya yapıyorlar. Her yıl geliyorlar, sonbahara doğru yavruları ile birlikte uğurluyoruz" dedi.

Göç yolunda binlerce leyleğin üremek için konakladığı bölgeler arasında bulunan Edirne'nin kullanılmayan tarihi yapıları, leyleklere yuva oluyor. Her yıl ilkbaharda, Afrika ülkelerinden kentte gelen leylekler, Sarayakpınar köyü yolu üzerinde bulunan, Balkan ve Çanakkale savaşlarında Asker Hastanesi olarak kullanılan binadan geriye kalan sütunlar ile Kaleiçi semtinde bulunan ve atıl durumdaki tarihi koza fabrikasının çatısına yuva kurdu. Leyleklerin Edirne'yi tercih etmelerinin en önemli nedeni olarak Tunca ve Meriç Nehri olmak üzere çeltik, (pirinç) tarlaları olduğu belirtiliyor. Leylekler, çeltik ekili arazilerde kurbağa, yılan, nehirlerde ise balıkları avlıyor. Leyleklerin, tarihi yapıların yanı sıra çeltik ekili sulak olan arazilerin bulunduğu köylerde evlerin çatısına yuva kurdukları görüldü.



'LEYLEKLER BİZİM MİSAFİRİMİZ'

Leyleklerin yuva yaptığı tarihi Koza fabrikasının bulunduğu Dilaverbey Mahallesi'nde oturanlar da her yıl gelen leylekleri misafirleri olarak görüp, beslenmelerini sağlıyor. Mahalle sakinlerinden Coşkun Karagöz, "Leylekler tarihi koza binasını mesken tuttu, her yıl geliyorlar. Hasar gören yuvalarını başta tadilat edip ondan sonra yerleşiyorlar. Yavrularını burada büyütüp takvime göre göç ediyorlar. Leylekler burada yuvalarında 2 yavru yapıyor. Çok sevimli hayvanlar. Onlar bizim misafirimiz" dedi. Leyleklerin mahallelinin komşusu olduğunu belirten Muhlise Karagöz, "Leylekler bizim mahallemizin misafirleri. Yuvaları tarihi binada yüksek çatıya yapıyorlar. Her yıl geliyorlar, sonbahara doğru yavruları ile birlikte uğurluyoruz" diye konuştu.