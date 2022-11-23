Düzce'de deprem anı kamerada! Bolu, Zonguldak, İstanbul'da da hissedildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de İstanbul ve Ankara'da da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi. Depreme ilişkin CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar Gölyaka'da tarafımıza ulaşmış bir can kaybı yok. Taramalar yapıldı, olumsuz bir bilgi henüz yok. Artçılar devam ediyor" ifadelerini kullandı. Depremin ardından Düzce'ye giden Bakan Soylu, 70'in üzerinde artçı depremin meydana geldiğini söyledi. AFAD, deprem sonrası meydana gelen elektrik kesintisinin kontrol amaçlı olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, panik ve yüksekten atlama sebebiyle Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere toplam 35 yaralı olduğunu duyurdu.

Son Dakika deprem haberleri ve bilgilerini resmi verilerle paylaşan AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. DEPREM BİR ÇOK İLDE HİSSEDİLDİ



Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.



ART ARDA ARTÇI DEPREMLER



Saat 04.08’de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra Düzce’nin Çilimli ilçesinde saat 04.30’da 4.7 büyüklüğünde, 8.52 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi. Bunun ardından AFAD’dan yapılan bir diğer açıklamada, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" denildi.