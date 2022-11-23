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Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Bursa, Ankara, Kocaeli, Sakarya'da da hissedildi. Yaşanan panik anları da kameralara böyle yansıdı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DEPREM BİR ÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

ART ARDA ARTÇI DEPREMLER

Saat 04.08’de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra Düzce’nin Çilimli ilçesinde saat 04.30’da 4.7 büyüklüğünde, 8.52 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi. Bunun ardından AFAD’dan yapılan bir diğer açıklamada, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" denildi. 

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