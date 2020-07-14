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Dut ağacındaki iki farklı renk görenleri şaşırtıyor

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde, bir çiftliğin bahçesindeki dut ağacının iki renk ve farklı tattaki meyveleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyündeki küçükbaş hayvan çiftliğinin bahçesine 5 yıl önce diktiği dut ağacının 3 yıldan buyana meyve verdiğini belirten çiftçi Ahmet Emin Demir, “Yaklaşık 2-3 yıldan bu yana meyve alıyoruz. Ne hikmetse bu yılki meyvelerin kimisi horozibiği, kimisi karnabahar gibi kimisinin de renkleri ve tatları farklı bir şekilde ortaya çıktı. Aynı ağacın meyvesinde 2 çeşit tat var, bizim yorumumuz havayla ilgili. Çünkü bu zamana kadar böyle bir şey görmedik ve yaşamadık” dedi.
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