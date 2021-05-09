Dünya göç haritasını değiştirebilecek bulgular

İstanbul Beşiktaş'ta metro istasyonu olacak alanda İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından yürütülen kazılarda deniz seviyesinden 1 buçuk metre derinlikte dairesel taş dizileri bulundu. Çalışmalar ilerledikçe bunların M.Ö. 3500-3000 yıllarına ait kurgan tipi mezarlar olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 6 bin yıllık buluntuların dünya göç haritasını değiştirebileceğini söyleyen arkeolog Mehmet Ali Polat, "Buradaki son veriler, buradaki mezarlar, içerisindeki küçük buluntular ve runik alfabe sembolleri değerlendirildiği zaman Anadolu'dan Balkanlara, oradan Avrupa'nın Kuzeydoğusu ve Karadeniz'e doğru göç haritasını değiştirebilir" dedi. Mezarların Türkiye'de bulunmuş en eski kurgan tipi mezarlar olması nedeniyle öneminin büyük olduğunu ifade eden Polat, ''Bunların önemi ise bu figürinlerin benzerini bugüne kadar bulamamış olmamız'' ifadelerini kullandı.

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattının Beşiktaş İstasyonu olacak alanda İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından 2016'dan bu yana arkeolojik kazılar yapılıyor. Tüm hızıyla devam eden kazıları sekteye uğratacak hava olaylarından alanın korunması için dev bir iskele kuruldu ve üzerine branda serildi. Yapılan çalışmalarda 1910 yılında yapılmış tramvay hattı ve depolarına ait kalıntıların yanı sıra geç Osmanlı dönemi ve ardından orta ve geç Bizans dönemi kalıntılarına rastlandı. Bu katmandan hemen sonra ise Boğaz hattı için çok önemli olan Helenistik ve Roma dönemine ait küçük buluntular ortaya çıkarıldı.