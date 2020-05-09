Düğünler için sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Corona Virüsü salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında salonlarda evlilik, nişan, nikah gibi faaliyetlere verilen aranın ne zaman sona ereceği, düğün hazırlığı yapanların merak konusu oldu. Mart ayının son iki haftası, nisan ve mayıs aylarında düğününü yapamayanlar, salonlardaki rezervasyonu haziran, temmuz ve ağustosa erteledi. Bu süreçte salon işletmecileri de uygulanan yasağın biteceği günü beklemeye başladı. Pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde düğünlere uygulanan yasağın kalkmasına yönelik hazırlıklara başlayan salon işletmecileri, Corona Virüse karşı tedbirler geliştirdi. Yasağın kalkmasının ardından yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler, salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlaması yaptı.