Düğünler için sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi

Corona Virüsü tedbirleri kapsamında salonlarda düğün yasağının kalkmasını talep eden Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, "Yarın düğün yasağı kalkacak gibi hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızın sağlığını tehlikeye atmama adına tedbirlerimizi aldık. Maske, sosyal mesafe kuralı var. Çalışanların ve salonların hijyenine dikkat edeceğiz. Düğünde halayın dahi 1,5 metrelik çubuklarla çekilmesini isteyeceğiz. Corona Virüsü tedbir kurallarını tüm salonlara gönderdik" dedi.

Corona Virüsü salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında salonlarda evlilik, nişan, nikah gibi faaliyetlere verilen aranın ne zaman sona ereceği, düğün hazırlığı yapanların merak konusu oldu. Mart ayının son iki haftası, nisan ve mayıs aylarında düğününü yapamayanlar, salonlardaki rezervasyonu haziran, temmuz ve ağustosa erteledi. Bu süreçte salon işletmecileri de uygulanan yasağın biteceği günü beklemeye başladı. Pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde düğünlere uygulanan yasağın kalkmasına yönelik hazırlıklara başlayan salon işletmecileri, Corona Virüse karşı tedbirler geliştirdi. Yasağın kalkmasının ardından yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler, salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlaması yaptı.