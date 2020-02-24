Dudak dolgusu hissizliğe ve sertliğe yol açar mı?

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Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, dudak dolgusu ve dolgu sonrasında hissizlik konusu hakkında merak edilenleri detaylandırdı.

Dudak dolgusu, dudaklarda hissizliğe yol açmamaktadır. Sadece 3 gün ödemden dolayı geçici bir his kaybı meydana gelmektedir. Ancak sonrasında bu durumun düzelmesi gerekmektedir. Uygulama mukoza ve kas arasına yapılmaktadır. Bazı durumlarda nadiren kas içerisinde de yapılmaktadır. Kişinin dudak yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; kullanılması gereken ürün (materyal)’dür. Dudak dolgusu olarak hangi ürün tercih edilmektedir? FDA onaylı bir ürün mü kullanılmaktadır? Güvenirliliği var mıdır? Eriyebilir özelliği, viskozite, materyali nasıl olmalıdır? Sorularının cevaplarına göre işlem yaptırılmalıdır. İşlem sırasında uygun olacak hyaluronik asit ürünler kullanılmalıdır ya da yağ enjeksiyonu ile dudakta hacim sağlanabilmektedir. Yağın işlemden geçirilişi, dudakta topaklanmaya neden olmaması önemlidir. Genellikle dolgu ürünlerinde yumuşak bir ürün kullanılması tercih edilmektedir. Çünkü daha dinamik hareketler sağlanmalı, öpme sırasında sertlik hissi yaratmamalı, konuşma sırasında topaklanma ve şekil bozukluğu olmamalı ve hem dinamik hem de stabil halde kalması gerekmektedir. Daha dolgun, hacimle ve yüzle uyumlu olması önemli bir faktördür.