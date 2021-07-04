MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Didim merkezine inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler
HABER

Didim merkezine inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler

Aydın'ın Didim ilçesinde, yaban domuzu sürüleri ormanlık alandan merkeze inerek yiyecek arıyor. Akbük Mahallesi'nde görülen domuzlar ve yavruları vatandaşlar tarafından beslendi.

Didim'de yaz aylarında ormanlık ve dağlık bölgelerde aç kalan domuzlar, yiyecek bulabilmek için merkeze iniyor. Yavruları ile cadde ve sokaklarda gezen domuzlar, çöp konteynerlerini etrafında ve evlerin bahçelerde yiyecek arıyor. Bazı vatandaşlar evlerinden getirdikleri çeşitli yiyeceklerle yaban domuzlarını besliyor. Yaban domuzları yiyecekleri yedikten sonra sonra geldikleri yoldan ormanlık alana dönüp, patika yollardan geçerek gözden kayboluyor.

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Ayça Erturan kızı olacağını öğrenince şoke oldu
Bartın'ın Amasra ilçesinde hortum oluştu
Hazar Denizi'nde şiddetli patlama! O anlar kamerada
4 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı
Sağanağın ardından Şile'de denizin rengi değişti
Marsilya, Cengiz Ünder'i "kolay yetişmiyi" notuyla açıkladı!

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler