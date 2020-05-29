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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Didem Balçın: “ Ünlü olayım ve çok param olsun gibi bir hayat yok ”
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Didem Balçın: “ Ünlü olayım ve çok param olsun gibi bir hayat yok ”

Kuruluş Osman dizisinin Selcan Hatun karakteri Didem Balçın yakın zamanda evlendi. Evlendikten sonra ilk röportajını hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu ile yapan başarılı oyuncu evliliğini ve kariyerini anlattı. Eşi için beraber olmaya başladıklarında o kişi olduğunu anladığını söyleyen Didem Balçın, “Bekleme duygusunu kaybettiğim anda Can ile tanıştım. Ben kendi parasını kazanan, kendi hayatını idame ettirebilen güçlü bir kadınım. Hiçbir insana, evlilik kurumuna ihtiyacım olmadı. Sadece aşık olup seversem evlenirim dediğim için bekledim” dedi. İşte röportajın tamamı…
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