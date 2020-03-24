Defne Samyeli I Karantinada neler yapıyor? | Tekrar ekranlara dönecek mi? | En korktuğu şey ne?

Vatandaşlara #evdekal diyerek corona virüsü gündeminde kendisini karantinaya alan Defne Samyeli hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na özel açıklamalarda bulundu. Hakkında merak edilen birçok soruya da açıklık getiren Samyeli, “hayatınızın bir noktasında haberciliğe dönmek istiyor musunuz? sorusuna “Benim yayında olmamın, haber yapmamın nedeni zaten böyle olaylar, böyle durumlardı. Yapacağız bir şeyle yani... hayatta iyi yapabildiğim şeylerden biri anlamak ve anlatmak...” dedi. Defne Samyeli ayrıca gelen bir soru üzerine, “hayatta en çok ne rahatsız ederse onlarla geliyor ya sınavlar... Benim çocukluğumdan beri en büyük korkularımdan bir tanesi de hafife alınmak... “ dedi.