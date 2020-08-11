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Damat düğün salonuna motosikletle giriş yaptı

Edirne'de bir motosiklet derneğinin başkan yardımcılığını da yapan damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı.

Murat ve Yağmur Görgüç çiftinin düğününe giden davetliler düğün salonunda gelin ve damadı beklemeye başladı. Damat Murat Görgüç motosikletle düğün salona girdi, piste kadar bir süre ilerledi. Motosikletten inen Murat Görgüç'ü gören gelin Yağmur Görgüç de gelin odasından salona geldi. Motosikletini park eden Edirne Motosiklet Derneği Başkan Yardımcısı Görgüç, piyanistin anonsuyla Yağmur Görgüç'le dans etti. Görgüç, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğün salonuna motosikletle girerek mutluluğunu artırdığını söyledi. Motosiklet tutkusunu her yerde gösterdiğini belirten Görgüç, "Mutlu günümüzde farklı bir şey yapmak istedim. Motosiklet kullanmayı çok seviyorum. Düğün salonuna motorumla girerek unutulmaz bir an yaşattım." ifadelerini kullandı.

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