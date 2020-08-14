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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Eşcinselmiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
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Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Eşcinselmiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar

Bugünlerde çıkaracağı kliple genellikle de son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ile gündeme oturan şarkıcı Aynur Aydın hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Müzik sektörünün kendisinde daha esnek olmayı ve kaderci olmayı öğrettiğini söyleyen Aydın, hayatında çok defa ihanete uğradığını söyledi. Özel hayatı ile ilgili de şok itirafta bulunan Aynur Aydın'ın açıklamaları gündeme oturacak. İşte o anlar...
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