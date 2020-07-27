Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Feryal Gün Soysal cevaplıyor; Çocuklar yabancı cisim yuttuklarında neler yapmalıyız?

Genellikle 3 yaş altında çocuklar yabancı cisimleri ağızlarına götürme alışkanlığına sahip olduğu için yabancı cisim yutma gibi tehlikeli durumlarla karşılaşılmaktadır. Böyle bu durum karşısında hemen hastaneye giderek yabancı cismin nerede olduğu ultrasonla teşhis edilmelidir. Yabancı cisimleri hava yoluna kaçırma durumu ise nefes alamama ve öksürük nöbetiyle belli olmaktadır ve oldukça tehlikeli bir durumdur. Bu durumla karşılaşıldığında çocuğun saatler içerisinde hastaneye ulaştırılması ve çocuk cerrahı tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.