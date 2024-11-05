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MUCİZE LEZZETLER

Çıtır tavuk nugget tarifi | Mucize Lezzetler 

Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık olan nugget tarifi ile karşınızdayız! (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: Amerikan mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğüsü
  • 1 adet yumurta
  • 1,5 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu
  • Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 yemek kaşığı nişasta

Kaplaması için;

  • Yarım su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı ekmek kırıntısı

Sunum için;

  • Akdeniz yeşilliği
  • Mayonez
  • Dilimlenmiş turşu

Tarif:

  1. İlk olarak tavukları iri parçalar halinde doğrayın.
  2. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine tavuk göğsü, yumurta, kabartma tozu, tuz, karabiber, sarımsak tozu, toz kırmızı biber ve nişastayı ekleyip iyice karıştırın.
  3. Kaplaması için; un, yumurta ve ekmek kırıntılarını ayrı kaplara koyun.
  4. Harçtan parçalar koparıp elinizle şekil verin ve önce una ardından yumurtaya son olarak ekmek kırıntısına bandırıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  5. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 30 dakika pişirin.
  6. Çıtır çıtır nuggetlarınız hazır.
  7. Akdeniz yeşilliği, dilimlenmiş turşu ve mayonez eşliğinde sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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