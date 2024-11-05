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Çıtır tavuk nugget tarifi | Mucize Lezzetler
Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık olan nugget tarifi ile karşınızdayız! (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: Amerikan mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 2 adet tavuk göğüsü
- 1 adet yumurta
- 1,5 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı sarımsak tozu
- Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 yemek kaşığı nişasta
Kaplaması için;
- Yarım su bardağı un
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı ekmek kırıntısı
Sunum için;
- Akdeniz yeşilliği
- Mayonez
- Dilimlenmiş turşu
Tarif:
- İlk olarak tavukları iri parçalar halinde doğrayın.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine tavuk göğsü, yumurta, kabartma tozu, tuz, karabiber, sarımsak tozu, toz kırmızı biber ve nişastayı ekleyip iyice karıştırın.
- Kaplaması için; un, yumurta ve ekmek kırıntılarını ayrı kaplara koyun.
- Harçtan parçalar koparıp elinizle şekil verin ve önce una ardından yumurtaya son olarak ekmek kırıntısına bandırıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 30 dakika pişirin.
- Çıtır çıtır nuggetlarınız hazır.
- Akdeniz yeşilliği, dilimlenmiş turşu ve mayonez eşliğinde sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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