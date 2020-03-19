Çinli berberden ilginç corona virüs önlemi

Çin'den yayılan bütün dünyayı etkisi altına ölümcül crona virüs her geçen gün insanları endişeye ve korkuya sevk ediyor. En yoğun vakaların yaşandığı Çin'de virüsten korunmak günlük yaşamın ilk kuralı haline geldi. Hal böyle olunca videodaki Çinli berber gibi insanlar virüse karşı kendi koruyucu yöntemlerini geliştiriyor. Çinli berber müşterileriyle arasındaki mesafeyi korumak için 1 metre uzunluğundaki çubuğun ucuna taktığı makineyle tıraş yapıyor. Berber; "Bu yöntemi abartılı bulan da var doğru bir yol olduğunu düşünen de var." açıklamasını yaptı.