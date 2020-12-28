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Çin'de dev köprü saniyeler içinde böyle yıkıldı

Çin'de kullanılmayan 760 metre uzunluğundaki bir köprü saniyeler içerisinde patlatılarak yıkıldı. O anlar drone ile görüntülendi.

Çin'in Hunan eyaletinde nehir üzerinde kullanılmayan bir köprü patlatılarak yıkıldı. 760 metre uzunluğundaki köprü 10 saniye içinde yerleştirilen dinamitlerle yıkıldı. Köprünün çöküş anı New China TV tarafından drone ile görüntülendi. İki kademede gerçekleştirilen patlamanın öncelikle köprünün dış kısmı ardından ise orta kısımları patlatıldı. Görüntüde, patlamanın etkisiyle oluşan toz bulutu gökyüzünü kaplarken, köprünün orta kısmının suya, ayak kısımlarının ise sorunsuz bir şekilde yüzeye çöktüğü görüldü.

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