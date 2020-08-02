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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Çin'de aç ayı, arıcıların kovanından bal yerken görüntülendi
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Çin'de aç ayı, arıcıların kovanından bal yerken görüntülendi

Sichuan bölgesindeki doğal koruma alanında, 3 yaşındaki bir Asya Kara Ayısı, bir arıcının kovanlarının bulunduğu alana girdi. Ayı burada, içinde arı kovanlarının bulunduğu demirli kafeslerden birinin önüne geldi. Ayı önce dişleriyle demir parmaklıkları sökmeye çalıştı. Ancak bunda başarılı olamayan ayı, bu kez de ön pençesini parmaklıkların arasından uzatarak petekteki bala ulaştı. Ayı, bu yöntemle yaklaşık 20 dakikada 7,5 kilo balı yedi. O anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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