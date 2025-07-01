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MUCİZE LEZZETLER

Çilekli limonata nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler

Yaz günlerinde serinlemek için taze çilek ve limonla hazırlanan bu mükemmel limonata tarifini sizin için derledik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 kilo çilek
  • 3 büyük boy limon
  • 1 su bardağı şeker
  • 500 ml litre su

Üzeri için:

  • Taze nane

Tarif:

  1. İlk olarak çilekleri ayıklayıp yıkayın.
  2. Limonları ise yıkayıp kabuklarını rendeleyin ve dört parçaya bölün.
  3. Arçelik Skylight® Blender’ in içine çilekleri ekleyip karıştırın.
  4. Ardından limon dilimleri ve limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırmaya devam edin.
  5. Karışımın pürüzsüz olması için bir süzgeçten geçirin.
  6. Sunum yapacağınız sürahinin içine su, şeker ve süzgeçten geçirdiğiniz çilekli karışımı ilave edip bir tur karıştırın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 1 saat soğutun.
  7. Çilekli limonatanız hazır.
  8. Limonatanın üzerini taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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