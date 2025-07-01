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Çilekli limonata nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler
Yaz günlerinde serinlemek için taze çilek ve limonla hazırlanan bu mükemmel limonata tarifini sizin için derledik. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 kilo çilek
- 3 büyük boy limon
- 1 su bardağı şeker
- 500 ml litre su
Üzeri için:
- Taze nane
Tarif:
- İlk olarak çilekleri ayıklayıp yıkayın.
- Limonları ise yıkayıp kabuklarını rendeleyin ve dört parçaya bölün.
- Arçelik Skylight® Blender’ in içine çilekleri ekleyip karıştırın.
- Ardından limon dilimleri ve limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Karışımın pürüzsüz olması için bir süzgeçten geçirin.
- Sunum yapacağınız sürahinin içine su, şeker ve süzgeçten geçirdiğiniz çilekli karışımı ilave edip bir tur karıştırın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 1 saat soğutun.
- Çilekli limonatanız hazır.
- Limonatanın üzerini taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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