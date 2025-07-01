Çilekli limonata nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler

Yaz günlerinde serinlemek için taze çilek ve limonla hazırlanan bu mükemmel limonata tarifini sizin için derledik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay Süre: 30 Dakika Porsiyon: 4 kişilik Pişirme Tekniği: Yok Mutfak: Türk mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik Skylight® Blender

Arçelik No Frost Buzdolabı Malzemeler: 1 kilo çilek

3 büyük boy limon

1 su bardağı şeker

500 ml litre su Üzeri için: Taze nane Tarif: İlk olarak çilekleri ayıklayıp yıkayın. Limonları ise yıkayıp kabuklarını rendeleyin ve dört parçaya bölün. Arçelik Skylight® Blender’ Ardından limon dilimleri ve limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımın pürüzsüz olması için bir süzgeçten geçirin. Sunum yapacağınız sürahinin içine su, şeker ve süzgeçten geçirdiğiniz çilekli karışımı ilave edip bir tur karıştırın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 1 saat soğutun. Çilekli limonatanız hazır. Limonatanın üzerini taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun!